Работника военкомата в Удмуртии осудили за получение взятки от призывника

Осуждённый ещё может обжаловать приговор.





Ува. Удмуртия. Бывшего сотрудника военкомата Увинского и Вавожского районов Удмуртии осудили за получение взятки и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба Увинского районного суда.

Установлено, что бывший работник военкомата получил взятку за содействие в незаконном освобождении призывника от службы в армии. Также обвиняемый внёс в официальные документы заведомо ложные сведения и исправления, искажающие их содержание.

Мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.