Более 20 тыс жителей Удмуртии перешли на электронные трудовые книжки

Большая часть работников решили сохранить бумажный вариант документа.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии более 20 тыс. работников решили перейти на электронный вариант трудовой книжки. Об этом сообщает пресс-служба отделения ПФР по Удмуртской Республике.

До конца года у официально трудоустроенных граждан есть право выбрать — оставить трудовую в бумажном виде либо сделать её электронной. С января 2020 года 183 145 человек уже решили этот вопрос: 89% сохранили документ в прежнем виде, 11% перевели его в виртуальное пространство.

Отмечается, что право выбора имеют только уже работающие граждане. На трудоустроенных после 1 января 2021 года будут автоматически заводить электронную трудовую.