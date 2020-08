Проверка безопасности продолжается в школах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В преддверии нового учебного года сотрудники управления Росгвардии по Удмуртии проверили готовность школ на безопасность. В среду, 26 августа, рейд провели в школе №62 в Ижевске.

«Всего на территории Удмуртии расположено 609 общеобразовательных учреждений: школы, лицеи и гимназии. Из них 590 находятся под вневедомственной охраной — в них установлена "тревожная кнопка"», — рассказал журналистам начальник управления вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии Виктор Дементьев.

Также полковник Дементьев отметил, что норматива по скорости прибытия сотрудников Росгвардии нет, но в среднем ближайший дежурный экипаж приезжает после нажатия кнопки через 5-7 минут с соблюдением правил дорожного движения.

«Хотелось бы отметить положительную работу Минобрнауки Удмуртии. По сравнению с прошлым годом антитеррористическая защищённость образовательных объектов улучшилась. Периметральные ограждения школ отремонтированы, в ряде школ модернизированы системы видеонаблюдения, заключены дополнительные договора с частными охранными организациями», — подчеркнул полковник полиции.

«Проблемным» районом Виктор Дементьев назвал Якшур-Бодьинский, где управление образования района отказывается заключать договоры на «тревожные кнопки», мотивируя отсутствием финансов. В школах района вахтёры используют мобильные и стационарные телефоны.

«Не всегда вахтёру удаётся осуществить звонок. «Тревожная кнопка» всё же эффективнее. Не надо объяснять оператору, что случилось, для чего необходимо приехать. С кнопкой — без всяких объяснений наряд выезжает на объект», — отметил полковник Дементьев.

Старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Удмуртии Иван Сюрсин в свою очередь рассказал журналистам, что Росгвардия проверяет и сотрудников вневедомственной охраны, работающих в учебных заведениях республики. У них должно быть удостоверение и весь пакет документов установленного образца.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.