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Проверка безопасности продолжается в школах Удмуртии

17:00, 26 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
Проверка безопасности продолжается в школах Удмуртии
17:00, 26 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
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#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#проверка школы\n#Росгвардия
Фото: ИА "Сусанин"
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Сотрудники Росгвардии провели рейд в одной из школ Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии нового учебного года сотрудники управления Росгвардии по Удмуртии проверили готовность школ на безопасность. В среду, 26 августа, рейд провели в школе №62 в Ижевске.

«Всего на территории Удмуртии расположено 609 общеобразовательных учреждений: школы, лицеи и гимназии. Из них 590 находятся под вневедомственной охраной — в них установлена "тревожная кнопка"», — рассказал журналистам начальник управления вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии Виктор Дементьев.

Также полковник Дементьев отметил, что норматива по скорости прибытия сотрудников Росгвардии нет, но в среднем ближайший дежурный экипаж приезжает после нажатия кнопки через 5-7 минут с соблюдением правил дорожного движения.

«Хотелось бы отметить положительную работу Минобрнауки Удмуртии. По сравнению с прошлым годом антитеррористическая защищённость образовательных объектов улучшилась. Периметральные ограждения школ отремонтированы, в ряде школ модернизированы системы видеонаблюдения, заключены дополнительные договора с частными охранными организациями», — подчеркнул полковник полиции.

«Проблемным» районом Виктор Дементьев назвал Якшур-Бодьинский, где управление образования района отказывается заключать договоры на «тревожные кнопки», мотивируя отсутствием финансов. В школах района вахтёры используют мобильные и стационарные телефоны.

«Не всегда вахтёру удаётся осуществить звонок. «Тревожная кнопка» всё же эффективнее. Не надо объяснять оператору, что случилось, для чего необходимо приехать. С кнопкой — без всяких объяснений наряд выезжает на объект», — отметил полковник Дементьев.

Старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Удмуртии Иван Сюрсин в свою очередь рассказал журналистам, что Росгвардия проверяет и сотрудников вневедомственной охраны, работающих в учебных заведениях республики. У них должно быть удостоверение и весь пакет документов установленного образца.

Сотрудники Росгвардии по Удмуртии проверили готовность школ на безопасность

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17:00, 26 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
89
0
#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#проверка школы\n#Росгвардия

 

 

 


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