Итоги дня: снятие запрета на массовые мероприятия в Удмуртии, вакцинация от гриппа и проверки водителей на трезвость

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 13 августа, еще 25 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. За минувшие сутки врачи выписали 26 выздоровевших. В настоящее время 308 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 97 – в состоянии средней степени тяжести и 14 – в тяжелом состоянии.

«Улетаю» быть:

С 12 августа в Удмуртии разрешили культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе. Зрителям придется соблюдать меры предосторожности. Эти изменения позволят провести фестивали «Улетай» и «Бабушкина дача и Эктоника – Табань Fest».

Не болейте:

В этом году прививки от гриппа поставят 60% жителей Удмуртии. Первая партия вакцины для этого поступит в республику до конца лета. Привить планируют 900 тыс. человек, в том числе более 250 тыс. детей.

Безопасности ради:

Автолюбителей в Ижевске массово проверят на трезвость. Сотрудники Госавтоинспекции выйдут в рейды в пятницу, 14 августа.