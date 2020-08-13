Проверки пройдут в пятницу, 14 августа.

Ижевск. Удмуртия. Автолюбителей в Ижевске массово проверят на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по столице Удмуртской Республики.

Проверки пройдут в пятницу, 14 августа. Стражи порядка напомнили жителям, что пьяная езда или отказ от медосвидетельствования грозит штрафом и лишением водительских прав на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования предусмотрена уже уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции попросили жителей сообщать о пьяных водителях по телефонам 415-700, 415-701, либо в полицию по телефону 02 или 102 – с мобильных.