В Удмуртии выбрали победительниц конкурсов «Татар кызы» и «Нэни асылташ»

Финалы прошли 2 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выбрали самую красивую и талантливую татарку на конкурсе «Татар кызы-2020». Об этом сообщается на странице организаторов.

Финал состоялся 2 августа в Ижевске. На всем протяжении конкурса девушки состязались не только в краосте и грации, но и демонстрировали свои знания традиций, культуры, родного языка.

«Миссия Конкурса: возрождение, сохранение и развитие национальной культуры, традиций и языка татарского народа, передача духовного наследия представителям молодого поколения», - написал в соцсетях министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

Впервые в этом году конкурс проводился и среди маленьких красавиц. В состязании «Нэни асылташ» победила 7-летняя Диляра Гарданова. По словам мамы девочки, на сцене Диляра уже не в первый раз, и от публики она получает удовольствие.

«Честно, не ожидала, но очень верила. Диляра же в свою очередь сказала: «Я иду, чтобы победить!», - рассказала мама победительницы.