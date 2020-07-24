В Ижевске подвели итоги общественных обсуждений по созданию экотехнопарка в Камбарке

Удмуртия проведет общественную экологическую экспертизу проекта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 22 июля прошло заседание комиссии по экологии госкорпорации «Росатом», где обсуждалась проектная документация четырех экотехнопарков, в том числе в Камбарке на базе завода по уничтожению химоружия, а также замечания по предварительным материалам оценки его воздействия на окружающую среду (ПОВОС).

Общественные обсуждения материалов ПОВОС проходили в виде заполнения опросных листов с 16 по 20 июля. Это позволило собрать больше замечаний, чем при традиционном формате. Всего от общественников по проекту в Камбарке было направлено 146 листов с предложениями по представленным документам.

«Далее предстоит провести общественно-экологическую экспертизу. Будет создана общая комиссия из специалистов, совместно с которым Всероссийское общество охраны природы даст экологическое заключение по проекту и ПОВОС. Произойдёт это до конца августа», — рассказал директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов Сергей Пермяков.

«По итогу будет сформировано заключение каждого эксперта, под которым будет стоять его подпись, это значит, что он берёт ответственность за свои выводы. За фальсификацию данных или подлог предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», — сказал член Союза экологов Удмуртии Михаил Кургузкин.

Документ, с которым придётся работать экспертам довольно объёмный — 1500 страниц.

«Нас в первую очередь интересует сохранение контроля и надзора за тем, чтобы эта декларация в виде документов соблюдалась и выполнялась так, как заявлена. Свои пожелания мы отобразили на общественных слушаниях и будем дальше продолжать мониторить ситуацию и соблюдение технологий по сохранению экологии», — рассказал активист экологической организации «Зеленый паровоз» Владимир Любимов.

Проектная документация экотехнопарка в Камбарке на базе завода по уничтожению химоружия, а также ПОВОС, будут доступны для ознакомления на сайте ФГУП «ФЭО» до 21 августа 2020 года.