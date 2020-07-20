Жительница Удмуртии лишилась автомобиля из-за накопленных долгов

У неё было 42 исполнительных производства.

Завьялово. Удмуртия. Жительница Завьяловского района Удмуртии лишилась автомобиля из-за накопленных долгов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.

Хозяйка машины регулярно нарушала правила дорожного движения, не платила налоги и имела долги перед физическими и юридическими лицами. Всего в отношении неё возбудили 42 исполнительных производства.

Судебный пристав арестовал счета неплательщицы и направил запросы в регистрирующие органы. Позже выяснилось, что у неё в собственности есть автомобиль «Сузуки Гранд Витара». Требование явиться и представить авто женщина не исполнила.

В ходе розыска было установлено местонахождение иномарки, составлен акт описи и ареста, после чего автомобиль увезли на спецстоянку.

Женщине дали время на погашение долгов, однако средства не поступили. Тогда машину передали на продажу в Росимущество. Вырученные средства ушли взыскателям.