В Удмуртии на трёх участках региональных трасс появилось освещение

Стоимость работ — 18,9 млн рублей.





Ижевск. Удмуртия. На трёх участках региональных трасс в Удмуртии завершились работы по установке и подключению наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

Речь идёт о двух отрезках дороги Завьялово-Каменное и одном участке на пути Ижевск-Ува у деревни Средний Постол.

18,9 млн рублей потребовалось на установку столбов, проведение линий электропередач и их подключение. Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в 2020 году освещение общей протяжённостью 4,39 км появится на 4 участках региональных трасс, в местах концентрации ДТП. На подрядчика также возложена обязанность на протяжении нескольких лет содержать эти объекты.

Ещё один находится на перекрёстке трассы Ижевск-Якшур-Бодья с Окружной Ижевска. Сейчас там устанавливают световые опоры, которые прослужат до 25 лет. Гарантия на работы — 5 лет. До 31 августа последний участок должен быть сдан.