Троих работников завода «Ижнефтемаш» осудили за коммерческий подкуп

Их незаконный доход составил более 1,2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили троих сотрудников ПАО «Ижнефтемаш» за получение коммерческого подкупа и отмывание денег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Обвиняемым — двум женщинам и мужчине, грозило до 9 лет лишения свободы.

Установлено, что обвиняемые занимали в разное время руководящие должности в подразделениях материально-технического обеспечения на «Ижнефтемаше». На протяжении нескольких лет они незаконно получали подкуп от коммерческих структур и в дальнейшем действовали в их интересах. Общая сумма вознаграждений составила 1 209 200 рублей.

Деньги переводились на личные карты обвиняемых и на банковский счёт супруги одного из них, которые затем «отмывались» путём перевода на его карту либо обналичиванием. Подсудимые полностью признали вину в совершении преступлений и возместили ущерб.

Суд назначил 60-летней женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Другие обвиняемые получили судебные штрафы.