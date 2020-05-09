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Часть жителей села Пугачево в Удмуртии покидает дома из-за взрывов снарядов

20:33, 09 мая, 2020
Дарья Саушина
Часть жителей села Пугачево в Удмуртии покидает дома из-за взрывов снарядов
20:33, 09 мая, 2020
Дарья Саушина
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#Пугачево\n#взрывы\n#происшествие\n#пожар
Фото: vk.com/syurin81
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Они смогут разместиться у родственников или во временных пунктах.

Малая Пурга. Удмуртия. Жители бывшего военного городка в селе Пугачево в Удмуртии начали самостоятельно покидать свои дома. Об этом со ссылкой на главу Малопургинского района Сергея Юрина пишет Интерфакс. По его словам, эвакуация не объявлена, однако пугачевцы могут своим ходом отправиться к родственникам.

«Мы сообщили (жителям – прим. ред.) о том, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, либо на транспорте к родственникам», - рассказал он. При этом районные власти приготовили пункты временного размещения в школах Малой Пурги и автобусы для маломобильных групп граждан.

По данным Юрина, всего на территории бывшего военного городка в Пугачево живет 1,2 тыс. человек.

Напомним, что днем 9 мая на технической территории бывшего арсенала загорелась трава. От нее начали взрываться оставшиеся части боеприпасов. Местные власти предполагают, что растительность могли поджечь «черные копатели», которые воруют оставшийся от снарядов металл.

20:33, 09 мая, 2020
Дарья Саушина
410
0
#Пугачево\n#взрывы\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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