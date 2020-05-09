Часть жителей села Пугачево в Удмуртии покидает дома из-за взрывов снарядов

Они смогут разместиться у родственников или во временных пунктах.

Малая Пурга. Удмуртия. Жители бывшего военного городка в селе Пугачево в Удмуртии начали самостоятельно покидать свои дома. Об этом со ссылкой на главу Малопургинского района Сергея Юрина пишет Интерфакс. По его словам, эвакуация не объявлена, однако пугачевцы могут своим ходом отправиться к родственникам.

«Мы сообщили (жителям – прим. ред.) о том, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, либо на транспорте к родственникам», - рассказал он. При этом районные власти приготовили пункты временного размещения в школах Малой Пурги и автобусы для маломобильных групп граждан.

По данным Юрина, всего на территории бывшего военного городка в Пугачево живет 1,2 тыс. человек.

Напомним, что днем 9 мая на технической территории бывшего арсенала загорелась трава. От нее начали взрываться оставшиеся части боеприпасов. Местные власти предполагают, что растительность могли поджечь «черные копатели», которые воруют оставшийся от снарядов металл.