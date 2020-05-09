Два дома в Ижевске украсили огромными георгиевскими ленточками

Одна из них спускается на пять этажей.

Ижевск. Удмуртия. У двух домов в Ижевске ко Дню Победы появились собственные георгиевские ленточки. Одна из них – длиной в 15 метром разместилась на фасаде многоэтажки на улице Удмуртской. Ленту, ниспадающую на пять этажей, видно за несколько кварталов, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Второе полотно размером 10 на 10 метров с изображением дважды героя Советского Союза Евгения Кунгурцева появилось на фасаде дома в микрорайоне «Столичный».