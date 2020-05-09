  • $ 73.87 ↓
  • € 80 ↓

Два дома в Ижевске украсили огромными георгиевскими ленточками

14:01, 09 мая, 2020
Дарья Саушина
Два дома в Ижевске украсили огромными георгиевскими ленточками
14:01, 09 мая, 2020
Дарья Саушина
135
0
#Ижевск\n#День Победы\n#Георгиевская ленточка\n#праздники
Фото: Удмуртское отделение "Единой России"
135
0

Одна из них спускается на пять этажей.

Ижевск. Удмуртия. У двух домов в Ижевске ко Дню Победы появились собственные георгиевские ленточки. Одна из них – длиной в 15 метром разместилась на фасаде многоэтажки на улице Удмуртской. Ленту, ниспадающую на пять этажей, видно за несколько кварталов, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Второе полотно размером 10 на 10 метров с изображением дважды героя Советского Союза Евгения Кунгурцева появилось на фасаде дома в микрорайоне «Столичный».

(null)

(null)

14:01, 09 мая, 2020
Дарья Саушина
135
0
#Ижевск\n#День Победы\n#Георгиевская ленточка\n#праздники

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Похолодание начнется в Удмуртии на следующей неделе

16:40, 06 мая, 2020
6747

В Удмуртии выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

5758
19:39, 04 мая, 2020

Еще 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

4755
10:17, 02 мая, 2020

Более 1000 человек потеряла Удмуртия за первый квартал 2020 года за счет естественной убыли

4585
12:46, 02 мая, 2020

В Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

4282
10:04, 03 мая, 2020

Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом

10:54, 02 мая, 2020
2289

В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса

2007
14:46, 03 мая, 2020

В Бурятии очагом коронавируса стала детская больница

1968
11:53, 03 мая, 2020

В России рассказали, какие профессии будут востребованы после окончания пандемии

1941
12:20, 05 мая, 2020

В Роспотребнадзоре не исключили продления противовирусных мер до июня

1846
18:26, 03 мая, 2020

На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба

10:43, 03 мая, 2020
1518

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после 20-дневного «исчезновения»

1517
10:58, 02 мая, 2020

Президент Казахстана прекратил полномочия председателя сената Дариги Назарбаевой

1437
18:59, 02 мая, 2020

В Белоруссии не будут отменять парад Победы

1266
17:00, 03 мая, 2020

За отмену санкций против России выступил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер

1189
15:22, 03 мая, 2020

Лонгриды

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020