  • $ 74.12 ↑
  • € 80.06 ↑

Артисты ижевского театра «Молодой человек» поздравили ветерана войны Василия Шеина

10:00, 08 мая, 2020
Юрий Абашев
Артисты ижевского театра «Молодой человек» поздравили ветерана войны Василия Шеина
10:00, 08 мая, 2020
Юрий Абашев
112
0
#ветераны\n#Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#театр «Молодой человек»
Фото: ИА Сусанин
112
0

Для Василия Павловича и его соседи артисты спели военные песни.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске артисты театра «Молодой человек» поздравили с предстоящим Днём Победы ветерана войны Василия Шеина. Творческая бригада исполнила военные песни во дворе дома героя 6 мая.

В канун 75-летия Победы 10 агитбригад, в которые вошли сотрудники городских учреждений культуры, выступают с концертами для ветеранов Великой Отечественной войны.

Артисты театра «Молодой человек» поздравили Василия Петровича Шеина, который живёт на улице 30 лет Победы, 32. 

В годы войны он служил в 61 запасном полку и 209 самоходной-артиллерийской бригаде. Василий Павлович участвовал в тяжелейших боях у озера Балатон в Германии — последней оборонительной операции Красной Армии, и освобождал Вену.

Артисты театра "Молодой человек" поздравили ветерана войны Василия Шеина

(null)

10:00, 08 мая, 2020
Юрий Абашев
112
0
#ветераны\n#Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#театр «Молодой человек»

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Похолодание начнется в Удмуртии на следующей неделе

16:40, 06 мая, 2020
5805

В Удмуртии выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

5506
19:39, 04 мая, 2020

Еще одна женщина, зараженная коронавирусом, скончалась в Удмуртии

5034
09:15, 01 мая, 2020

Еще 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

4517
10:17, 02 мая, 2020

Более 1000 человек потеряла Удмуртия за первый квартал 2020 года за счет естественной убыли

4258
12:46, 02 мая, 2020

В Минздраве России назвали число умерших детей, зараженных коронавирусом

18:15, 01 мая, 2020
2414

Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом

2142
10:54, 02 мая, 2020

В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса

1863
14:46, 03 мая, 2020

В Бурятии очагом коронавируса стала детская больница

1830
11:53, 03 мая, 2020

В России рассказали, какие профессии будут востребованы после окончания пандемии

1787
12:20, 05 мая, 2020

Палеонтологи обнаружили способность крупнейшего хищного динозавра плавать

14:00, 01 мая, 2020
1797

Во Франции расшифровали 230-летнюю надпись на прибрежном камне

1719
16:00, 01 мая, 2020

Сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти вступила в силу

1486
10:00, 01 мая, 2020

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после 20-дневного «исчезновения»

1387
10:58, 02 мая, 2020

На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба

1387
10:43, 03 мая, 2020

Лонгриды

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020