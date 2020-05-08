Артисты ижевского театра «Молодой человек» поздравили ветерана войны Василия Шеина

Для Василия Павловича и его соседи артисты спели военные песни.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске артисты театра «Молодой человек» поздравили с предстоящим Днём Победы ветерана войны Василия Шеина. Творческая бригада исполнила военные песни во дворе дома героя 6 мая.

В канун 75-летия Победы 10 агитбригад, в которые вошли сотрудники городских учреждений культуры, выступают с концертами для ветеранов Великой Отечественной войны.

Артисты театра «Молодой человек» поздравили Василия Петровича Шеина, который живёт на улице 30 лет Победы, 32.

В годы войны он служил в 61 запасном полку и 209 самоходной-артиллерийской бригаде. Василий Павлович участвовал в тяжелейших боях у озера Балатон в Германии — последней оборонительной операции Красной Армии, и освобождал Вену.