Удмуртстат: для переписи населения в республике необходимо около 4 тысяч человек

Так средняя норма нагрузки на переписчика составит 561 респондент.

Ижевск. Удмуртия. Для переписи населения в Удмуртии необходимо около 4 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.



В Удмуртской Республике планируется создать 456 переписных, 2731 счетных и 456 стационарных участков. Каждый переписчик будет застрахован на 50 тыс. рублей, средняя норма загрузки составит 561 респондент.

Записаться на перепись населения можно через контактные телефоны специалистов группы ВПН-2020 в городах и районах Удмуртии, указанных на сайте Удмуртстата в разделе Всероссийская перепись населения 2020/Часто задаваемые вопросы/Приглашаем на работу.

Отметим, что в 2020 году у жителей России появится возможность самостоятельно заполнить переписной лист на Едином портале государственных услуг.