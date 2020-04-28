Три человека написали Большой удмуртский диктант на 100 баллов

Всего в диктанте участвовали более 600 человек.





Ижевск. Удмуртия. Стали известны итоги Большого удмуртского диктанта, который в 2020 году посвятили столетию государственности республики. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

Из-за пандемии коронавируса диктант прошёл в онлайн-режиме. По итогам в редакцию прислали 638 работ из Удмуртии, соседних с ней регионов, а так же из Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Средний результат диктанта — 85,4 балла, в прошлом году он был 80 баллов. Три жителя Удмуртии не допустили ни одной ошибки и набрали по 100 баллов.

Ознакомиться с текстом диктанта, результатами, получить сертификат об участии и проверить свои знания по истории современного удмуртского языка можно на сайте.