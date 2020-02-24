  • $ 64.3 ↑
  • € 69.42 ↑

В Удмуртии запустили систему поддержки молодёжных проектов

14:42, 24 февраля, 2020
Юрий Абашев
В Удмуртии запустили систему поддержки молодёжных проектов
14:42, 24 февраля, 2020
Юрий Абашев
171
0
#социальные проекты\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#инициативы\n#городские проекты\n#субсидии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
171
0

На воплощение проекта можно будет получить до 300 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запущено молодёжное инициативное бюджетирование «Атмосфера» для реализации проектов учащихся школ, ссузов, вузов и рабочей молодёжи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На реализацию одного проекта можно будет получить субсидию до 300 тысяч рублей. 15% от этой суммы дополнительно софинансирует городской бюджет. Всего на реализацию молодёжных инициатив Ижевск получит в 2020 году 4,5 млн рублей. Вклад от населения и спонсоров требоваться не будет.

«Молодежь сама принимает решение, какие проекты будут реализовываться. Ни чиновники, ни директора школ, ни их родители не влияют на то, куда будут направлены бюджетные средства. При этом, помощь со стороны взрослых приветствуется. Нужно говорить ребятам, не «что делать», а «как делать», - рассказал консультант «Атмосферы» Александр Куликов.

Что можно создать в рамках проекта:
- Значимые события (проведение культурно-массовых, образовательных, развлекательных мероприятий для молодежи);
- Общественные пространства (изменение способа использования или функциональности земельного участка);
-Интернет-пространства (создание или переформатирование существующих сайтов, интернет-порталов, создание мобильных приложений).

Для кого проект «Атмосфера»:
- Возраст участников – от 14 до 25 лет;
- Нет привязки к месту работы или учебы;
- Идеи проектов предлагает и проектирует молодежь;
- Отбор проектов происходит в ходе голосования молодежи.

Формирование банка кейсов продлится до 29 февраля 2020 года.

14:42, 24 февраля, 2020
Юрий Абашев
171
0
#социальные проекты\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#инициативы\n#городские проекты\n#субсидии

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Кишечную палочку нашли в роллах четырех служб доставки Ижевска

16:07, 20 февраля, 2020
4658

Квитанции с корректировкой по отоплению начали получать жители Ижевска

3462
17:15, 17 февраля, 2020

13 нарушений санитарного законодательства выявили в гипермаркете «Ашан» в Ижевске

3384
09:51, 19 февраля, 2020

Летний сад в Ижевске поменяет официальное название

3223
10:15, 21 февраля, 2020

Врач-инфекционист ГКБ №6 Ижевска избежала ответственности после смерти ребенка

3190
16:24, 19 февраля, 2020

Алсу подтвердила, что покупала голоса для победы своей дочери на шоу «Голос. Дети»

18:17, 19 февраля, 2020
1962

Гознак напечатает деньги для Венесуэлы, сообщили СМИ

1458
12:25, 19 февраля, 2020

Ни в кочегары, ни в кондитеры: экс-полковнику МВД Захарченко отказали в выборе желаемых профессий в колонии

1231
18:49, 18 февраля, 2020

Старшеклассник из Псковской области ударил учительницу, выдернувшую из-под него стул

1222
17:48, 18 февраля, 2020

Первая россиянка заразилась коронавирусом

1120
14:28, 17 февраля, 2020

Турецкие военные оставили часть позиций на северо-востоке Сирии

12:17, 20 февраля, 2020
1701

Баллистическую ракету Trident II запустили военные США

1231
13:03, 17 февраля, 2020

Канада депортирует 96-летнего эсэсовца, причастного к убийству 214 детей в Ейске

1195
13:18, 18 февраля, 2020

Почти 400 лет тюрьмы на двоих дали двум российским морякам в Греции

1070
10:35, 21 февраля, 2020

Эрдоган анонсировал новую операцию Турции в Идлибе

964
16:35, 19 февраля, 2020

Лонгриды

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019