В Удмуртии запустили систему поддержки молодёжных проектов

На воплощение проекта можно будет получить до 300 тысяч рублей.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запущено молодёжное инициативное бюджетирование «Атмосфера» для реализации проектов учащихся школ, ссузов, вузов и рабочей молодёжи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На реализацию одного проекта можно будет получить субсидию до 300 тысяч рублей. 15% от этой суммы дополнительно софинансирует городской бюджет. Всего на реализацию молодёжных инициатив Ижевск получит в 2020 году 4,5 млн рублей. Вклад от населения и спонсоров требоваться не будет.

«Молодежь сама принимает решение, какие проекты будут реализовываться. Ни чиновники, ни директора школ, ни их родители не влияют на то, куда будут направлены бюджетные средства. При этом, помощь со стороны взрослых приветствуется. Нужно говорить ребятам, не «что делать», а «как делать», - рассказал консультант «Атмосферы» Александр Куликов.

Что можно создать в рамках проекта:

- Значимые события (проведение культурно-массовых, образовательных, развлекательных мероприятий для молодежи);

- Общественные пространства (изменение способа использования или функциональности земельного участка);

-Интернет-пространства (создание или переформатирование существующих сайтов, интернет-порталов, создание мобильных приложений).

Для кого проект «Атмосфера»:

- Возраст участников – от 14 до 25 лет;

- Нет привязки к месту работы или учебы;

- Идеи проектов предлагает и проектирует молодежь;

- Отбор проектов происходит в ходе голосования молодежи.

Формирование банка кейсов продлится до 29 февраля 2020 года.