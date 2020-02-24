Два дома в Ижевске получат компенсацию за проведение энергоэффективного капремонта

Оба дома будут экономить на коммуналке 2,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит 3,6 млн рублей из Фонда содействия реформирования ЖКХ в виде компенсации за проведение энергоэффективного капремонта в двух домах Ижевска. Об этом сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.

Новый ремонт затронул дома №118 и №124 по улице Пушкинской. Они первые, кто прошёл полный путь от голосования жильцов и расчётов, до проведения энергоэффективного капремонта.

«В зданиях установили автоматизированные узлы управления, оснащённые системой отопления с погодным регулированием. Проведен ремонт теплосетей внутри домов. При тёплых зимах последних лет даст ощутимый эффект экономии. В доме №118 дополнительно отремонтировали окна в подъездах, провели работы по ремонту и замене сетей горячего водоснабжения», - сообщил Сурнин.

В целом на проведение работ потратили 4,5 млн рублей. 80% этой суммы собственники получат обратно. После капитального ремонта экономия на оплату коммунальных услуг составит 2,3 млн рублей в год.

Напомним, что в 2020 году капитальный ремонт затронет 319 домов в Удмуртии.