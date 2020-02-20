Организаторов ярмарок в Удмуртии обяжут выделять бесплатные места для садоводов-любителей

В республике обсудили законопроект, предусматривающий изменение порядка проведения подобных мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обсудили законопроект, предусматривающий изменение порядка проведения ярмарок на территории региона. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, документ, например, предусматривает ответственность за ненадлежащую организацию подобных площадок.

Порядок проведения в Удмуртии ярмарок, продажи товаров и оказания услуг на них был принят ещё в 2013 году, однако до сих пор ответственность организаторов и участников ярмарки за нарушение его требований не установлена. Законопроект призван изменить ситуацию.

Так, документ обязывает организаторов обеспечивать безопасность и правопорядок, соблюдение правил благоустройства и законодательства о защите прав предпринимателей. Кроме того, не менее 5% мест теперь будут бесплатно выделять садоводам и огородникам для реализации продукции с личного подсобного хозяйства.

Также законопроект предусматривает ответственность за нарушение требований. Штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей.

Документ еще предстоит доработать, прежде чем вынести на рассмотрение.