Артисты из Китая не приедут на Международный цирковой фестиваль в Ижевске из-за коронавируса

Сам фестиваль стартует 5 марта.

Ижевск. Удмуртия. Артисты из Китая не посетят XIII Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске из-за коронавируса. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Государственного цирка Удмуртии.

«Они не приедут. Хотя нам их очень жалко: они очень сильные ребята, они наверняка могли бы быть украшением нашего фестиваля. Они у нас были в программе, была с ними договорённость, но когда в январе после Нового года стало известно, что эта эпидемия разрастается и что границы закрыты, конечно, кто же будет рисковать?»,— сказал собеседник агентства.

Представитель цирка отметил, что китайские артисты всегда брали «золото» на Международном фестивале в Ижевске, и выразил надежду, что они смогут вновь выступить на нем в следующем году.

Напомним, XIII Международный фестиваль циркового искусства пройдёт в Ижевске с 5 по 9 марта.