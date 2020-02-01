Жильцы одного из домов на улице Карла Маркса в Ижевске самовольно установили дорожные знаки

Должностное лицо «управляйки» привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома на улице Карла Маркса в Ижевске самовольно установило на придомовой территории дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

По этому поводу один из жильцов обратился в прокуратуру. Проверка показала, что знаки установлены незаконно.

Руководителю управляющей компании «УК-Ижкомценр» внесено представление. Знаки демонтировали, а должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.