Жители Удмуртии задолжали почти 600 млн рублей по транспортному налогу

В числе неплательщиков – более 427 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии накопили 890,6 млн рублей долгов по имущественным налогам. Об этом свидетельствуют данные Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике.

Так, например, задолженность по транспортному налогу составила 582,7 млн рублей, по налогу на имущество физических лиц – 175,9 млн рублей. Еще 132 млн рублей составляет долг по земельному налогу.

«За 12 месяцев 2019 года совокупная задолженность по имущественным налогам снизилась на 54 млн рублей или 5,7%», – отмечается в сообщении.

В числе должников – более 427 тыс. человек.