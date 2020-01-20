В Воткинске голый мужчина с кошельком прогулялся по улице

Прохожие заметили пешехода, ожидающим зелёного сигнала светофора.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске голый мужчина прогулялся по улице. Очевидцы произошедшего выложили фото пешехода с кошельком в руках на сайте «ВКонтакте» в группе «Доска позора. Воткинск».

На фото видно, как в районе Первый посёлок обнажённый мужчина ожидает зелёный сигнал светофора, чтобы перейти улицу Волгоградскую по направлению к супермаркету. Мужчина абсолютно нагой, у него нет даже носков. Единственной деталью гардероба является кошелёк в руке. Автор фото датировал произошедшее субботой, 18 января.

Пользователи «ВКонтакте» в комментариях высказали свои предположения, что же побудило мужчину разоблачиться настолько посреди января: «На работу опаздывал. Забыл одеться», «В термы пошёл», «Может просто в карты проиграл?», «Ипотеку закрыл», «Дак это терминатор», «Видимо он с крещения шёл».

Напомним, в августе 2016 года обнажённый ижевчанин повёл себя более агрессивно. Тогда он напал на продавщицу и разгромил прилавок.