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В Воткинске голый мужчина с кошельком прогулялся по улице

10:40, 20 января, 2020
Дмитрий Стрелков
В Воткинске голый мужчина с кошельком прогулялся по улице
10:40, 20 января, 2020
Дмитрий Стрелков
292
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#нравственность\n#пешеходы
Фото: vk.com/dp_vtk
292
0

Прохожие заметили пешехода, ожидающим зелёного сигнала светофора.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске голый мужчина прогулялся по улице. Очевидцы произошедшего выложили фото пешехода с кошельком в руках на сайте «ВКонтакте» в группе «Доска позора. Воткинск».

На фото видно, как в районе Первый посёлок обнажённый мужчина ожидает зелёный сигнал светофора, чтобы перейти улицу Волгоградскую по направлению к супермаркету. Мужчина абсолютно нагой, у него нет даже носков. Единственной деталью гардероба является кошелёк в руке. Автор фото датировал произошедшее субботой, 18 января.

Пользователи «ВКонтакте» в комментариях высказали свои предположения, что же побудило мужчину разоблачиться настолько посреди января: «На работу опаздывал. Забыл одеться», «В термы пошёл», «Может просто в карты проиграл?», «Ипотеку закрыл», «Дак это терминатор», «Видимо он с крещения шёл».

Напомним, в августе 2016 года обнажённый ижевчанин повёл себя более агрессивно. Тогда он напал на продавщицу и разгромил прилавок.

10:40, 20 января, 2020
Дмитрий Стрелков
292
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#нравственность\n#пешеходы

 

 

 


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