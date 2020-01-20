Авария на трассе под Ижевском, гибель животных в Якутии и эвакуация 11 тысяч человек из-за британской бомбы: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Начинаем рабочую неделю традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Огромная пробка

Вечером 19 января на дороге Ижевск–Игра–Глазов у деревни Загребино столкнулись автобус, фура и легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы.

В результате ДТП образовалась огромная пробка. По словам свидетелей происшествия, автомобиль «Рено Логан» вылетел с трассы, автобус от удара развернуло, и он затруднял движение.

Смерть от холода

В Якутии из-за экстремально низких температур в вольерах для отловленных животных начали умирать собаки и кошки. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и жуткого мороза в 50 градусов. Животных держат в открытых вольерах и на коротких цепях на улице. Утепленных будок нет, все животные больны. Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лежа на 30 граммах гниющего сена, и все это под «надзором» людей!» - заявила журналистам руководитель зоозащитного центра «ВИТА» Ирина Новожилова.

По её словам, животных стерилизуют без соблюдений каких либо правил, их систематически не кормят и не дают воды. Ситуация достигла пика в новогодние праздники, когда сотрудники пункта закрыли волонтёрам доступ на территорию. Несмотря на то, что активистам «с боем» удалось проникнуть внутрь, часть собак и кошек спасти не удалось.

Эхо войны

В Дюссельдорфе эвакуировали 11 тысяч человек из-за найденной бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщает портал News.ru.

Неразорвавшуюся британскую бомбу обнаружили при строительных работах, её вес составил 1 тонну. 11 650 человек пришлось эвакуировать из своих домов в радиусе 500 метров.

В конце Второй мировой войны на Германию было сброшено более 2 млн бомб, примерно 20% из них не разорвались. Их обнаруживают примерно раз в несколько месяцев. Сапёрам быстро удаётся обезвредить старые боеприпасы.

Самая массовая эвакуация произошла осенью 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Тогда свои дома покинули более 60 тысяч человек.