Площадки для просмотра послания президента Владимира Путина в Ижевске и система частных приставов в России: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.



Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! 15 января встречаем с традиционным обзором новостей.

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На «Ижводоканале» завершили техническое перевооружение насосных станций холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Устройства введены в работу на канализационной насосной станции КНС-8, на станции подготовки воды «Пруд-Ижевск», водозаборе «Кама-Ижевск». Работы обошлись в 42,3 млн рублей.

Отметим, с 1964 года вода ижевского пруда используется для питьевого водоснабжения города и в настоящее время обеспечивает до 40% потребности Ижевска, а «Кама-Ижевск» - до 80% потребления с 1974 года.

Послание

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин обратится с традиционным посланием к Федеральному Собранию России. Оглашение начнется в 12:00 по московскому времени.

Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж», где соберутся около 1300 человек: члены Совета федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, губернаторы и другие.

В этом году, помимо основных телеканалов, послание российского лидера покажут на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь» и ТЦ «Ереван-плаза», а также одного из домов на Новом Арбате. Об этом пишет РБК.

В Удмуртии будет организовано более 30 площадок для просмотра трансляции и общественного обсуждения программного документа с экспертами, представителями органов власти. Посмотреть послание можно в каждом муниципалитете. В Ижевске просмотр организуют в зале заседаний Государственного Совета Удмуртии, в зале заседаний гордумы и помещении регионального исполкома Общероссийского народного фронта.

Удостоверились

Туристку из Японии перед посадкой на самолет, летевший на Северные Марианские острова, заставили пройти тест на беременность. Об этом пишут «Известия».

После того, как тест оказался отрицательным, девушке разрешили подняться на борт. Подозрения были основаны на её азиатской внешности.

Северные Марианы — свободно ассоциированное государство с США. Китайские туристы могут посещать его без визы, поэтому приезжают рожать туда детей, которые автоматически становятся гражданами Америки. Потому беременным путешественницам могут отказать в полете, если узнают, что они лгут про цели пребывания на острова.

Где деньги?

Минфин России поддержал идею создания системы частных приставов. Об этом говорится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов, опубликованном на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Структура будет работать с юрлицами, а ФССП продолжит взыскивать долги в пользу госорганов. Одна из задач – оптимизация федеральных расходов.

В качестве примера в документе приводятся коллекторские агентства, которые успешно интегрированы, но не получили должного развития в России.