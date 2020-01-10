В Ижевске завершилось голосование за лучшую творческую работу в конкурсе «А у нас Новый год!»

Торжественное награждение победителей состоится 14 января.

Ижевск. Удмуртия. Завершился третий ежегодный городской конкурс творческих работ «А у нас Новый год!» среди воспитанников детских садов, их родителей и педагогов Ижевска. Конкурс проводится Управлением образования администрации города совместно с информационно-методическим центром «Альтернатива».

После тщательной проверки голоса распределились следующим образом:

Номинация «Новогоднее поздравление»:

1) Матвей Минеахметов, МБДОУ №248 – Новогоднее поздравление – 3515 голосов

2) Анастасия Невоструева, МБДОУ №258 – С Новым годом Ижевск! – 2350 голосов

3) Михаил Козлов, МАДОУ №20 – Поздравление с Новым годом – 2220 голосов

4) Маргарита Тарасюк, МБДОУ №117 – Новогоднее поздравление от мышонка – 1757 голосов

5) МБДОУ №55 – Новогоднее поздравление – 1169 голосов

Номинация «Новогодний карнавал»:

1) Арина Абдулина, МБДОУ №172 – Королева Белых мышей – 1465 голосов

2) Руслан Обухов, МБДОК №213 – Зайка – 592 голоса

3) Софья Васильева, МБДОУ №215 – Белая мышка – 468 голоса

4) Полина Петерякова, МАДОУ №131 –Принцесса мышей – 236 голосов

5) Григорий Дмитриев, МБДОУ №102 – Костюм Ёжика – 184 голоса

Номинация «Новогодняя рифма»:

1) Камилла Вятчиннина, МАДОУ №63 – Стихотворение Белые Снежинки – 628 голосов

2) Василиса Митрофанова, МБДОУ №181 – К нам на елку - 610 голосов

3) Кристина Вострикова, МБДОУ №184 – Новогодняя рифма – 459 голосов

4) Макар Березин, МАДОУ №286 – О. Ребрикова «Снега нет» – 380 голосов

5) Максим Грабчук, МАДОУ №20 – Стихотворение «Примерный мальчик» – 347 голосов

Номинация «Символ года»:

1) Кирилл Зорин, МБДОУ №216 – Мистер Крис – 2925 голосов

2) Виктория Ионова, МАДОУ №171 – Новогодняя мышуля – 2256 голосов

3) Александр Миронов, МБДОУ №276 – Мышинная семья – 367 голосов

4) Мария Колегова, МБДОУ №288 – Мышка – 189 голосов

5) Настя Князева, МБДОУ №278, – Анфиска-крыска – 123 голоса

Торжественное награждение победителей состоится 14 января в актовом зале ИМЦ «Альтернатива» в 17:00. Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а победители – призы и подарки от партнеров!

Сроки проведения конкурса с 09.12.2019 г по 14.01.2020 г. Все подробности о конкурсе читайте на alt.izh.one, susanin.news, vk.com/loveradioizh

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