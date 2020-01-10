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Детский спектакль с танцами в храме Удмуртии вызвал волну возмущения части прихожан

15:01, 10 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Детский спектакль с танцами в храме Удмуртии вызвал волну возмущения части прихожан
15:01, 10 января, 2020
Дмитрий Стрелков
13
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#дети\n#Ува\n#Рождество\n#Удмуртия\n#Русская православная церковь\n#праздники\n#епархия
Фото: uva-hram.cerkov.ru
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В Ижевской епархии ответили на подобные комментарии.

Ува. Удмуртия. Детский спектакль с танцами в храме Удмуртии вызвал волну возмущения части прихожан. В пятницу, 10 января, монах Ефрем (Метс) обратился с отповедью к мирянам через сайт монашеской общины при храме «Тихвинской» иконы Божией Матери села Паздеры.

Дело в том, что в посёлке Ува в дни Рождественских каникул в храме святого Иоанна Кронштадтского показали детский спектакль с песнями, танцами и представлением. Новость об этом разместили на сайте Ижевской епархии.

«И вот под этой новостью комментаторы начали разносить в первую очередь настоятеля храма и участников, обвиняя в нечестии, в неблагоговении, непотребстве и прочих смертных грехах. Пресс-секретарю епархии пришлось удалить эту новость, соблазняющую особых "ревнителей благочестия"», — написал монах Ефрем.

Он расширил кругозор недовольных комментаторов. Во-первых, монах объяснил, почему Литургия святого Иоанна Златоуста, которая в основном служится в православных храмах, не могла появиться в современном виде в первых апостольских общинах. Монах Ефрем напомнил о связи драматургии Софокла и Эсхила с языком театра, перенесённого в богослужение.

«Но есть значительная разница. Священник не актёр, то есть он не играет Христа, а является Его иконой, символом, изображением. Например, малый вход во время «блаженных» символизирует выход Христа на проповедь, а огонь свечи, которую выносит алтарник перед священником — свет учения Христова», — пояснил монах Ефрем.

После этого он проиллюстрировал культурный феномен танца ссылками на Ветхий и Новый Завет, на культурный язык православных иных континентов.

«А теперь, дорогие мои ревнители благочестия, ответьте на вопрос: кому подобны маленькие девочки, одетые в звёздочек и показывающие в храме спектакль о том, как родился Христос, как они ему в радости поют, как танцуют перед Ним? <…> Это детская проповедь о Христе, это евангельские события, воспетые детьми!» — резюмировал автор.

15:01, 10 января, 2020
Дмитрий Стрелков
13
0
#дети\n#Ува\n#Рождество\n#Удмуртия\n#Русская православная церковь\n#праздники\n#епархия

 

 

 


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