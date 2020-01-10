За неправильную парковку в Ижевске в 2019 году эвакуировали более 5 тыс автомобилей

Основными стали нарушения требований дорожных знаков и разметки.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году за парковку в неположенном месте эвакуировали более 5 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

Самыми распространенными нарушениями правил остановки и стоянки стали:

- нарушение требований дорожных знаков или разметки – свыше 3 500;

- парковка в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов - более 140 нарушений;

- на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним – свыше 1000 нарушений;

- в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо менее чем за 15 метров до этих остановок – свыше 160 нарушений;

- на трамвайных путях либо остановка или стоянка средств далее первого ряда от края проезжей части – свыше 180 нарушений.

Жителям напоминают, парковка в неправильном месте создает помехи для движения транспорта, в том числе экстренных служб, а также мешает уборке снега.