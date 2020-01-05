Ближайшие сутки на дорогах Удмуртии сохранится гололёд

В республике сохраняется нулевая температура.





Ижевск. Удмуртия. На дорогах Удмуртии в ближайшие сутки сохранится гололедица. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

5 января сохранится облачная погода. Температура воздуха 0…-3 градуса.

6 января на дорогах сохранится гололедица. Облачно, временами небольшой снег и морось. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днём и ночью 0…-5 градусов.

7 января облачная погода и небольшой снег. В республику придёт похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -5…-10 градусов, днём до -3…-8 градусов.