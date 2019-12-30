В Гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в первые дни 2020 года

В новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -20 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в новогоднюю ночь и в первые дни 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь с 30 на 31 декабря ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. Жителям рекомендуется следить за новостями, соблюдать скоростной режим на дорогах, закрывать форточки и выбирать муста парковок, чтобы избежать повреждения машин из-за падения деревьев.

31 декабря ожидается облачная погода. Временами снег, местами сильный, вплоть до метели. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Вечером столбик термометра опустится до -15…-20 градусов, к утру повысится до -4…-9 градусов, днём до -1 градуса. На дорогах снежные заносы, возможен накат.

1 января сохранится облачность и снег. Ночью и днём температура воздуха -1…-6 градусов.

2 января — облачно с прояснениями. Небольшой снег. Температура воздуха ночью и днём -9…-14 градусов.