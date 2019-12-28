Ушел из жизни член Общественной палаты Удмуртии Александр Радевич

Активисту было 55 лет, последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

Ижевск. Удмуртия. 27 декабря скончался член Общественной палаты Удмуртии Александр Радевич. О смерти известного в республике общественного деятеля написала на своей странице в социальной сети член Общественного Совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртии Ольга Пишкова.

Известно, что в последнее время Александр Радевич тяжело болел. Ему было 55 лет. Информации о месте и времени прощания пока нет.

Александр Феодосьевич Радевич - член Общественной палаты Удмуртии, автор многих методических работ, посвященных развитию институтов гражданского общества и правам человека. Возглавлял Центр социальных и образовательных инициатив Ижевска.