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Ушел из жизни член Общественной палаты Удмуртии Александр Радевич

10:17, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Ушел из жизни член Общественной палаты Удмуртии Александр Радевич
10:17, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
80
0
#Общественная палата\n#общество\n#Александр Радевич\n#соцсети\n#смерть\n#скорбь
Фото: facebook.com/alexander.radevich.9
80
0

Активисту было 55 лет, последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

Ижевск. Удмуртия. 27 декабря скончался член Общественной палаты Удмуртии Александр Радевич. О смерти известного в республике общественного деятеля написала на своей странице в социальной сети член Общественного Совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртии Ольга Пишкова.

Известно, что в последнее время Александр Радевич тяжело болел. Ему было 55 лет. Информации о месте и времени прощания пока нет.

Александр Феодосьевич Радевич - член Общественной палаты Удмуртии, автор многих методических работ, посвященных развитию институтов гражданского общества и правам человека. Возглавлял Центр социальных и образовательных инициатив Ижевска.

10:17, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
80
0
#Общественная палата\n#общество\n#Александр Радевич\n#соцсети\n#смерть\n#скорбь

 

 

 


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