Верховный суд Удмуртии признал незаконным отказ ЦИК регистрировать инициативную группу, выступающую за референдум по Камбарке

Центризбиркому придется повторно рассмотреть ходатайство активистов.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики признал незаконным отказ регионального Центризбиркома зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума в Камбарке. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

После отказа рассмотреть ходатайство о проведении референдума по вопросу «создания производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности» активисты обратились в суд. ЦИК мотивировал свое решение тем, что в ходатайстве содержались нарушения. Так, например, один из членов инициативной группы проживал на несуществующей улице, а подписи участников находились не на самом ходатайстве, а на прикрепленных к нему листах. Активисты пытались получить разрешение 4 раза, но так и не добились успеха.

«Действующее законодательство, регламентирующее реализацию прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации не содержит каких-либо требований к протоколу, в том числе и к реквизитам указанных уполномоченных лиц», - отметили в суде.

Не устроил служителей Фемиды и аргумент с подписями. Дело в том, что ходатайство представляет собой многостраничный документ, пронумерованный и прошитый, а закон не запрещает переносить подписи на другие страницы.

«При таких обстоятельствах у Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики отсутствовали законные основания для отказа в регистрации указанной инициативной группы», - подчеркивается в сообщении.

Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть ходатайство активистов о проведении референдума в течение 15 дней.