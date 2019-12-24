Власти города решили вынести варианты на суд общественности.

Можга. Удмуртия. Можга встретит новый год без собственного гимна. Об этом написал глава города Михаил Трофимов на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, осенью в Можге запустили конкурс на создание гимна. В начале декабря стало известно, что горожане услышат его в конце месяца. Специальная комиссия должна была выбрать один гимн из представленных на конкурс 14 вариантов.

«В оргкомитет конкурса поступили предложения от жителей города провести общественные обсуждения вариантов гимна. И это правильно! Гимн — это визитная карточка города, и все горожане должны принять участие в его выборе», — написал Михаил Трофимов.

Он отметил, что до 22 января 2020 года в трудовых коллективах предприятий, учреждений, организаций, общественных объединениях, депутатских фракциях, национально-культурных объединениях Можги организуют прослушивания вариантов гимна с составлением рейтинга произведений участников конкурса. Профессиональное жюри также даст компетентную оценку каждому произведению. И уже на основании общественного мнения будет определено произведение, которое станет гимном города.

Отметим, что конкурс на лучший гимн Можги проводят в рамках мероприятий, приуроченных к 185-летию города. Свои варианты «главной песни» прислали жители Можги и Можгинского района, посёлка Ува, Воткинска, Ижевска и Москвы.