У Можги появится собственный гимн

В городе запустили конкурс на создание лучшего текста и музыки.

Можга. Удмуртия. В Можге запустили конкурс на создание гимна города. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, работы будут принимать до 1 декабря.

Продолжительность музыкальной составляющей не может превышать 3,5 минуты. Композиция должна легко запоминаться, быть торжественной и доступной для массового исполнения. Текст должен состоять из 12-16 строк и припева, соответствовать правилам и традициям русской словесности, отражать историю города, иметь торжественный и идейно-патриотический характер.

Участники представят комиссии аудио- или видеозапись исполнения гимна, литературный и нотный тексты.

Победителю конкурса вручат диплом и денежный приз в размере 30 тыс. рублей.