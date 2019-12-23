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Завершили с ростом: в Минсельхозе Удмуртии подвели итоги работы в 2019 году

13:32, 23 декабря, 2019
Юрий Абашев
Завершили с ростом: в Минсельхозе Удмуртии подвели итоги работы в 2019 году
13:32, 23 декабря, 2019
Юрий Абашев
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#сельское хозяйство\n#животные\n#Удмуртия\n#молоко\n#хлеб
Фото: ИА Сусанин
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Производство молока выросло на 7%.

Ижевск. Удмуртия. Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала об итогах работы в 2019 году на пресс-конференции в понедельник, 23 декабря. По её словам, год оказался продуктивным и полезным для отрасли. 

В 2019 году производство молока выросло по сравнению с предыдущим годом на 7% и составило 820 тысяч тонн. Молоко, выходящее с ферм, стало более качественным и его товарность выросла с 88% до 91%. 

«Как вы помните, в этом году в Удмуртии произошла ЧС в виде засухи, самым большим опасением было то, что урожая не хватит, чтобы прокормить скот. Однако в 2019 году мы собрали 672 тысячи тонн зерновых. Этого хватило, чтобы обеспечить животных кормовой базой. Вместе с тем мы подавали документы на признание ЧС. Но, к сожалению, выплат мы не получили, поскольку урожай не был застрахован. Уже в 2020 году мы активизируем работу по страхованию сельхозкультур и начнём работу с национальным союзом агростраховщиков», — сообщила Ольга Абрамова. 

В этом году Минсельхоз инициировал открытие четырёх агроклассов: в селе Италмас Завьяловского района, в селе Сигаево и Кигбаевской средней школе Сарапульского района. 

«Сейчас там обучается 92 восьмиклассника. С ними очень интересно работать, поскольку ребята вдохновлены. Кроме теории они получают практические знания на производстве. Я думаю, что к концу учебного году у нас пройдёт первый агрохакатон, где ребята выявят проблемы отрасли и представят свои пути решения», — отметила Абрамова. 

2019 год стал итоговым для программы «Устойчивое развитие сельских территорий». По словам министра сельского хозяйства республики, 340 семей смогли улучшить свои жилищные условия за счёт 190 млн рублей социальных выплат. Кроме того, до конца года будут сданы 25 км газораспределительных сетей и 8,9 км локальных водопроводов. 

«С 2020 году вводится в действие другая программа — «Комплексное развитие сельских территорий». Удмуртия привлекла по этому направлению более 1,2 млрд рублей на развития сёл. В программу вошли проекты Игринского, Селтинского, Кезского и Шарканского районов. Тут планируется серьёзная работа по строительству сетей газо- и водоснабжения, по возведению социальных объектов. Также запланирована реконструкция трёх сельских дорог на сумму 342 млн рублей», — рассказала Ольга Абрамова. 

13:32, 23 декабря, 2019
Юрий Абашев
119
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#сельское хозяйство\n#животные\n#Удмуртия\n#молоко\n#хлеб

 

 

 


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