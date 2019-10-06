Почти полмиллиона жителей Удмуртии получили льготы по имущественным налогам

Количество льготников увеличилось, в том числе, из-за предоставления налоговых послаблений многодетным семьям.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросло количество жителей, получивших льготы по имущественным налогам. Как сообщает пресс-служба УФНС по Удмуртской Республике, в этом году 497 тыс. граждан получили послабление за налоговый период 2018 года. Это на 147 тыс. человек больше, чем за период 2017 года.

В ведомстве отмечают, что увеличение количества льготников произошло в результате реализации послания президента России в части предоставления на федеральном уровне льгот многодетным семьям. Так, по налогу на имущество физлиц введен дополнительный вычет в отношении жилых домов в размере 7 квадратных метров и в отношении квартир - 5 квадратных метров в расчете на каждого ребенка и применительно к одному объекту недвижимого имущества. По земельному налогу включен вычет в размере «6 соток» в отношении одного земельного участка.