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Медведь разорил улья в Глазовском районе Удмуртии

11:36, 01 августа, 2019
Анна Торхова
Медведь разорил улья в Глазовском районе Удмуртии
11:36, 01 августа, 2019
Анна Торхова
113
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#Глазов\n#животные\n#Удмуртия\n#опасность\n#звери\n#медведь\n#пчелы
Фото: pixabay.com
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Косолапый гуляет по дорогам общего пользования.

Люм. Удмуртия. В районе деревни Пышкец и села Люм в Глазовском районе Удмуртии разгуливает медведь. Косолапый появляется на дорогах общего пользования и уже успел разорить несколько ульев, сообщает пресс-служба района.

Жителям рекомендуют не посещать лесные массивы в муниципальном образовании «Верхнебогатрыское».

Отметим, при встрече с медведем нужно вести себя спокойно. Необходимо постараться уйти с медвежье тропы. Возможно, именно этого и хочет животное. Если медведь идет за вами, не кричите, не убегайте, говорите ровным тоном, это поможет успокоить его.

Осторожно увеличивайте расстояние между вами и животным, не сводите с него глаз и не поворачивайтесь спиной.

11:36, 01 августа, 2019
Анна Торхова
113
0
#Глазов\n#животные\n#Удмуртия\n#опасность\n#звери\n#медведь\n#пчелы

 

 

 


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