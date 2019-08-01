Медведь разорил улья в Глазовском районе Удмуртии

Косолапый гуляет по дорогам общего пользования.

Люм. Удмуртия. В районе деревни Пышкец и села Люм в Глазовском районе Удмуртии разгуливает медведь. Косолапый появляется на дорогах общего пользования и уже успел разорить несколько ульев, сообщает пресс-служба района.

Жителям рекомендуют не посещать лесные массивы в муниципальном образовании «Верхнебогатрыское».

Отметим, при встрече с медведем нужно вести себя спокойно. Необходимо постараться уйти с медвежье тропы. Возможно, именно этого и хочет животное. Если медведь идет за вами, не кричите, не убегайте, говорите ровным тоном, это поможет успокоить его.

Осторожно увеличивайте расстояние между вами и животным, не сводите с него глаз и не поворачивайтесь спиной.