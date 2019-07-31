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Live: на традиционную «Планёрку» «Удмуртской правды» пришел Вячеслав Правдзинский

13:14, 31 июля, 2019
Анна Торхова
Live: на традиционную «Планёрку» «Удмуртской правды» пришел Вячеслав Правдзинский
13:14, 31 июля, 2019
Анна Торхова
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#Ижевск\n#прямая трансляция\n#журналисты\n#Удмуртия\n#Удмуртская правда\n#газета\n#дизайн-код
Фото: Facebook: Вячеслав Правдзинский
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Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию.

Ижевск. Удмуртия. В среду, 31 июля, кресло главного редактора газеты «Удмуртская правда» примеряет советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский. Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию со встречи с журналистами.

"Планёрка" с Вячеславом Правдзинским, советником главы Удмуртии по вопросам развития городской среды

Multistreaming with https://restream.io/ В гостях у газеты "Удмуртская правда" советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский. #ПрямаяТрансляция #Live #Ижевск #Удмуртия #Правдзинский #ГлаваУдмуртии #Бречалов #КомандаУдмуртии

На традиционной «Планёрке» он расскажет, насколько Ижевску необходим дизайн-код, оправдал ли город звание столицы российского дизайна-2018, а также поделится собственными вкусовыми предпочтениями.

13:14, 31 июля, 2019
Анна Торхова
131
0
#Ижевск\n#прямая трансляция\n#журналисты\n#Удмуртия\n#Удмуртская правда\n#газета\n#дизайн-код

 

 

 


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