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Советник Главы Удмуртии Юлия Полетаева рассказала в «Кофемолке» об удмуртских сказках

17:30, 24 мая, 2019
Вадим Исаков
17:30, 24 мая, 2019
Вадим Исаков
395
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#Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#Удмуртия\n#Кофемолка
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Выяснилось, что уроженка Перми считает себя большей патриоткой Удмуртии, чем многие местные жители.

Ижевск. Удмуртия. Советник Главы Удмуртии Юлия Полетаева рассказала в «Кофемолке» о том, что ей нравится в удмуртских сказках.

Как и многие в «Команде Удмуртии» Полетаева занимается спортом - она дважды переплывала Волгу, занималась фридайвингом и тхэквондо. Начинала с художественной гимнастики в детстве, а сейчас в её активе дистанции «айронмэна». 

С ведущим проекта Энвилем Касимовым поговорили о любимых книгах, стихах, семье и увлечениях.

Юлия восхищается небом, открывающимся по ночам над республикой, и сетует: «Я более патриотична по отношению к Удмуртии, чем некоторые местные...»

 

Кофемолка - выпуск 75: Юлия Полетаева в гостях у Энвиля Касимова

Советник Главы Удмуртии Юлия Полетаева рассказала в "Кофемолке" о том, что ей нравятся удмуртские сказки. Как и многие в "Команде Удмуртии" Полетаева занимается спортом - она дважды переплывала Волгу, занималась фридайвингом и тхэквондо. Начинала с художественной гимнастики в детстве, а сейчас в её активе дистанции "айронмэна".

17:30, 24 мая, 2019
Вадим Исаков
395
0
#Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#Удмуртия\n#Кофемолка
МирТесен

 

 

 


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