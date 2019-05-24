Советник Главы Удмуртии Юлия Полетаева рассказала в «Кофемолке» об удмуртских сказках

Выяснилось, что уроженка Перми считает себя большей патриоткой Удмуртии, чем многие местные жители.
Ижевск. Удмуртия. Советник Главы Удмуртии Юлия Полетаева рассказала в «Кофемолке» о том, что ей нравится в удмуртских сказках.
Как и многие в «Команде Удмуртии» Полетаева занимается спортом - она дважды переплывала Волгу, занималась фридайвингом и тхэквондо. Начинала с художественной гимнастики в детстве, а сейчас в её активе дистанции «айронмэна».
С ведущим проекта Энвилем Касимовым поговорили о любимых книгах, стихах, семье и увлечениях.
Юлия восхищается небом, открывающимся по ночам над республикой, и сетует: «Я более патриотична по отношению к Удмуртии, чем некоторые местные...»
Кофемолка - выпуск 75: Юлия Полетаева в гостях у Энвиля Касимова
Советник Главы Удмуртии Юлия Полетаева рассказала в "Кофемолке" о том, что ей нравятся удмуртские сказки. Как и многие в "Команде Удмуртии" Полетаева занимается спортом - она дважды переплывала Волгу, занималась фридайвингом и тхэквондо. Начинала с художественной гимнастики в детстве, а сейчас в её активе дистанции "айронмэна".