Советник Главы Удмуртии Юлия Полетаева рассказала в «Кофемолке» об удмуртских сказках

Выяснилось, что уроженка Перми считает себя большей патриоткой Удмуртии, чем многие местные жители.

Ижевск. Удмуртия. Советник Главы Удмуртии Юлия Полетаева рассказала в «Кофемолке» о том, что ей нравится в удмуртских сказках.

Как и многие в «Команде Удмуртии» Полетаева занимается спортом - она дважды переплывала Волгу, занималась фридайвингом и тхэквондо. Начинала с художественной гимнастики в детстве, а сейчас в её активе дистанции «айронмэна».

С ведущим проекта Энвилем Касимовым поговорили о любимых книгах, стихах, семье и увлечениях.

Юлия восхищается небом, открывающимся по ночам над республикой, и сетует: «Я более патриотична по отношению к Удмуртии, чем некоторые местные...»