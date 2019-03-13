Доклад с соответствующим рейтингом составил Институт региональной экспертизы.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов с низким уровнем протестной активности населения. Её рейтинг по субъектам России составил Институт региональной экспертизы, проанализировав события в январе-феврале 2019 года.

При составлении рейтинга учитывались количественные и качественные показатели. А основными направлениями общественного протеста стали: «мусорный протест», выступление против пенсионной реформы, пикеты памяти Бориса Немцова, шествия в защиту политических заключённых, акции с требованием отставки главы региона или города, забастовка таксистов, протест против передачи Курил Японии, пикеты против «китовой тюрьмы», а также протестные акции муниципального характера и протесты «против политики власти».

В результате составления рейтинга протестной активности регионов России субъекты федерации разделили на четыре «цвета»: красный, оранжевый, желтый и зелёный. Удмуртская Республика вошла в «зелёную зону», став одним из регионов с низким уровнем протестной активности населения. «Соседями» по рейтингу стали Тверская область и Дагестан.

Самыми протестными же регионами страны по итогам двух первых месяцев 2019 года названы Волгоградская, Архангельская области и Москва.