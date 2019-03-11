У жителя Сарапула забрали «Порше» за долги по налогам, кредитам и алиментам

Общая сумма долга составила 1,6 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула может лишиться своего «Порше Кайенн Турбо» за долги. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике, мужчина не оплачивает налоги, кредиты и не перечисляет средства на содержание ребенка. В отделе судебных приставов на исполнении находятся шесть производств о взыскании задолженности на общую сумму в 1,6 млн рублей.

Во время рейда приставы, инспекторы ГИБДД и сотрудники линейного отдела полиции нашли принадлежащий должнику «Порше Кайенн Турбо». На автомобиль наложили арест и эвакуировали. У мужчины есть 10 дней на оплату долга, в противном случае машину передадут в Росимущество на реализацию.