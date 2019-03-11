play
pause
  • $ 65.96 ↓
  • € 74.57 ↓

У жителя Сарапула забрали «Порше» за долги по налогам, кредитам и алиментам

09:20, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
09:20, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
332
0
#судебные приставы\n#Сарапул\n#ФССП\n#долги\n#финансы и деньги\n#автомобиль
Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
332
0

Общая сумма долга составила 1,6 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула может лишиться своего «Порше Кайенн Турбо» за долги. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике, мужчина не оплачивает налоги, кредиты и не перечисляет средства на содержание ребенка. В отделе судебных приставов на исполнении находятся шесть производств о взыскании задолженности на общую сумму в 1,6 млн рублей.

Во время рейда приставы, инспекторы ГИБДД и сотрудники линейного отдела полиции нашли принадлежащий должнику «Порше Кайенн Турбо». На автомобиль наложили арест и эвакуировали. У мужчины есть 10 дней на оплату долга, в противном случае машину передадут в Росимущество на реализацию.

09:20, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
332
0
#судебные приставы\n#Сарапул\n#ФССП\n#долги\n#финансы и деньги\n#автомобиль

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Специалисты установили причину смерти Децла в Ижевске

17:15, 04 марта, 2019
3796

Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

3179
14:08, 06 марта, 2019

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

3118
13:10, 05 марта, 2019

В Ижевске водитель автобуса насмерть сбил пешехода

3107
11:10, 04 марта, 2019

На Удмуртию вновь надвигается снегопад

2803
13:50, 05 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
2029

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1639
17:36, 05 марта, 2019

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1251
17:55, 08 марта, 2019

В Москве возбудили дело на продавца, избившего подростка ремнем

929
18:26, 05 марта, 2019

Первый частный космодром в России построят в Нижегородской области до 2025 года

828
16:05, 06 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

09:28, 06 марта, 2019
1999

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1854
09:50, 05 марта, 2019

Эликсир бессмертия нашли археологи в китайской гробнице

1088
19:00, 04 марта, 2019

Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

991
15:34, 04 марта, 2019

Премьер Испании подписал указ о роспуске парламента

824
18:30, 04 марта, 2019