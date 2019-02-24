play
pause
  • $ 65.51 ↓
  • € 74.33 ↑

В Можге зажгли Вечный огонь

11:38, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
11:38, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
75
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Вечный Огонь\n#День защитника Отечества
Фото: vk.com/gorodmozhga
75
0

Об этом рассказал мэр города в соцсетях.

Можга. Удмуртия. В Можге в День защитника Отечества зажгли Вечный огонь. Об этом рассказал глава города Михаил Трофимов на своей странице «ВКонтакте».

Пробный пуск состоялся накануне праздника с участием представителей ОНФ Удмуртии. Представители объединения проверили пробный пуск Вечного огня, положительно оценив работу новой газовой установки и поблагодарили новое руководство администрации Можги за содействие.

Торжественное зажжение произошло в 9:00 23 февраля на праздничном митинге у воинского мемориала.

«Уверен, что теперь Вечный огонь в городе Можге будет гореть всегда, в любое время года, символизируя вечную память исторических подвигов наших отцов, дедов и прадедов», — отметил Михаил Трофимов.

11:38, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
75
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Вечный Огонь\n#День защитника Отечества

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

12:23, 19 февраля, 2019
4115

Удмуртия в минуту: увольнение Килина и ошибочные платежки

3594
18:00, 19 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

3397
17:30, 19 февраля, 2019

В Удмуртии из продажи изъяли почти 600 кг опасного мяса

3069
14:35, 18 февраля, 2019

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

2864
11:31, 22 февраля, 2019

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

09:31, 19 февраля, 2019
1589

Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тыс рублей

1215
10:40, 20 февраля, 2019

В России появилась вторая долларовая женщина-миллиардер

1195
13:57, 21 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

1109
14:38, 22 февраля, 2019

Первый российский самолет с электродвигателем взлетит в 2020 году

1097
12:10, 18 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1628

В Амстердаме хотят реформировать знаменитый квартал Красных фонарей

1080
10:50, 17 февраля, 2019

Умер Карл Лагерфельд

977
15:33, 19 февраля, 2019

Джеймс Кэмерон рассказал подробности сюжета «Аватара 2»

814
09:21, 20 февраля, 2019

Введенный из-за нашествия белых медведей режим ЧС на Новой Земле отменят 19 февраля

751
17:55, 17 февраля, 2019