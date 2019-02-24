В Можге зажгли Вечный огонь

Об этом рассказал мэр города в соцсетях.

Можга. Удмуртия. В Можге в День защитника Отечества зажгли Вечный огонь. Об этом рассказал глава города Михаил Трофимов на своей странице «ВКонтакте».

Пробный пуск состоялся накануне праздника с участием представителей ОНФ Удмуртии. Представители объединения проверили пробный пуск Вечного огня, положительно оценив работу новой газовой установки и поблагодарили новое руководство администрации Можги за содействие.

Торжественное зажжение произошло в 9:00 23 февраля на праздничном митинге у воинского мемориала.

«Уверен, что теперь Вечный огонь в городе Можге будет гореть всегда, в любое время года, символизируя вечную память исторических подвигов наших отцов, дедов и прадедов», — отметил Михаил Трофимов.