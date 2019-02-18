Качество жизни в Удмуртии, проверка корпусов ИТМО и новый рекорд Смурфиков: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили подборку новостей о событиях, произошедших в республике, России и мире.

Качество жизни:

Москва, Санкт-Петербург и Московская область заняли первые места в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2018 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости. Перечень регионов «составлялся на основе комплексного учёта 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере».

Удмуртия в данном рейтинге оказалась на 43 месте. В 2017 году регион располагался на 36 позиции. Географический сосед Удмуртии – Татарстан – как и в прошлом году занял 4 место. Пермская область улучшила показатели, поднявшись на 42 строчку с 44. Башкирия в данном рейтинге 2018 года заняла 25 место, опустившись за год на 1 позицию. Отметим, что аутсайдерами стали Забайкальский край, КЧР и Тыва.

Проверка корпусов:

В петербургском университете ИТМО отменили занятия сразу в трех корпусах. Как сообщает Интерфакс, специалисты проверят безопасность этих помещений.

«В связи с этим 18 и 19 февраля занятия в корпусах № 1, 3 и 4, а также во втором корпусе, где произошло ЧП, отменены», - пишет издание.

Напомним, что в субботу в университете ИТМО обрушились перекрытия в корпусе по улице Ломоносова, 9. Часть сотрудников и студентов покинули здание самостоятельно. Около 20 человек эвакуировали из корпуса спасатели. По данным вуза, во время обрушения в здании велись ремонтные работы. В результате ЧП никто не пострадал.

Рекорд Смурфиков:

В Германии установили очередной мировой рекорд по числу людей, нарядившихся в костюмы смурфов. Как сообщает НТВ со ссылкой на немецкие СМИ, случай произошел в небольшом городе Лаухринген в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

«Там собрались 2762 человека с голубыми лицами и в белых колпаках — костюмах смурфиков», - сообщается на сайте телеканала.

Прошлый аналогичный рекорд был установлен в Уэльсе в 2009 году, где собрались 2510 поклонников сказочных гномов.

Смурфиков придумал в 1950-х годах бельгийский художник Пьер Кюллифор. С тех пор лесные гномики с кожей голубого цвета, которых обожают дети во всем мире, стали героями комиксов, мультсериалов, фильмов и видеоигр.