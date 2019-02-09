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В Уве установили 18 камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город»

12:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
194
0
#безопасность\n#Ува\n#Удмуртия\n#камеры видеофиксации\n#новости
Фото: pixabay.com
194
0

Комплекс позволит оперативно выявлять преступления и правонарушения.

Ува. Удмуртия. В Уве заработал аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Об этом сообщается на сайте МО Увинский район.

На улицах поселка установили 18 камер системы видеонаблюдения, изображение с них передается в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Увинский» и единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Система позволит оперативно выявлять преступления и правонарушения, совершаемые на улицах и в общественных местах поселка, и быстрее реагировать на внештатные ситуации на объектах с массовым пребыванием людей.

Отметим, что Увинский район наряду с Ижевском, Глазовом, Можгой, Камбарским районом стал одной из пяти пилотных зон внедрения «Безопасный город» в Удмуртии.

12:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
194
0
#безопасность\n#Ува\n#Удмуртия\n#камеры видеофиксации\n#новости

 

 

 


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