В Уве установили 18 камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город»

Комплекс позволит оперативно выявлять преступления и правонарушения.

Ува. Удмуртия. В Уве заработал аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Об этом сообщается на сайте МО Увинский район.

На улицах поселка установили 18 камер системы видеонаблюдения, изображение с них передается в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Увинский» и единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Система позволит оперативно выявлять преступления и правонарушения, совершаемые на улицах и в общественных местах поселка, и быстрее реагировать на внештатные ситуации на объектах с массовым пребыванием людей.

Отметим, что Увинский район наряду с Ижевском, Глазовом, Можгой, Камбарским районом стал одной из пяти пилотных зон внедрения «Безопасный город» в Удмуртии.