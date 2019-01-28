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12 новых комплексов, фиксирующих превышение скорости, установят на федеральной трассе в Удмуртии

16:38, 28 января, 2019
Анна Торхова
16:38, 28 января, 2019
Анна Торхова
34
0
#Ижевск\n#фото\n#видео\n#ПДД\n#Удмуртия\n#правила\n#дорога\n#скорость
34
0

Средства от штрафов направят в республиканский дорожный фонд.

Ижевск. Удмуртия. На федеральной трассе, проходящей по территории Удмуртии, установят 12 стационарных комплексов фото- видеофиксации. Как сообщает пресс-служба Миндортранса республики, камеры будут фиксировать превышение скорости.

Комплексы установят за счет федерального бюджета. Средства в виде штрафов направят в республиканский дорожный фонд.

Отметим, что в 2018 году, в местах установки комплексов количество ДТП снизилось более чем на 12%, число пострадавших – на 21,1%.

Кроме того, к марту планируется закупить 10 передвижных комплексов, которые установят на наиболее аварийно-опасных участках трасс.

На сегодняшний день на дорогах Удмуртии работают 32 стационарных и 13 передвижных комплексов фото- видеофиксации. В результате их функционирования за 2018 год в дорожный фонд поступило около 190 млн рублей.

16:38, 28 января, 2019
Анна Торхова
34
0
#Ижевск\n#фото\n#видео\n#ПДД\n#Удмуртия\n#правила\n#дорога\n#скорость

 

 

 


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