Куратор выставок Диана Мачулина рассказала в «Кофемолке» об удмуртском культурном ландшафте

По мнению организатора «Трагедии в углу», в Удмуртии много художников, но нет никакой институции, которая их бы объединяла.

Ижевск. Удмуртия. Куратор выставки «Трагедии в углу» Диана Мачулина рассказала в «Кофемолке» об удмуртском культурном ландшафте.

По мнению художницы, арт-критика и организатора културных событий в республике много художников, но нет никакой институции, которая бы их объединяла. Они могут свободно развиваться и есть некая преемственность. Однако появление некоего объединяющего начала повлияло бы на становление андерграунда, который мог дать толчок в развитии.