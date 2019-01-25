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Куратор выставок Диана Мачулина рассказала в «Кофемолке» об удмуртском культурном ландшафте

18:30, 25 января, 2019
Вадим Исаков
18:30, 25 января, 2019
Вадим Исаков
125
0
#Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#художники\n#Кофемолка
125
0

По мнению организатора «Трагедии в углу», в Удмуртии много художников, но нет никакой институции, которая их бы объединяла.

Ижевск. Удмуртия. Куратор выставки «Трагедии в углу» Диана Мачулина рассказала в «Кофемолке» об удмуртском культурном ландшафте.

По мнению художницы, арт-критика и организатора културных событий в республике много художников, но нет никакой институции, которая бы их объединяла. Они могут свободно развиваться и есть некая преемственность. Однако появление некоего объединяющего начала повлияло бы на становление андерграунда, который мог дать толчок в развитии.

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18:30, 25 января, 2019
Вадим Исаков
125
0
#Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#художники\n#Кофемолка

 

 

 


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