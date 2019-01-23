В Ижевске выбрали победителей конкурса «Вот он – наш Ваня!»

За ценные призы боролись почти 200 Иванов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 22 января наградили победителей конкурса «Вот он – наш Ваня!». Участники состязались в двух номинациям.

Конкурс стартовал 1 ноября, а уже 15 января стало известно имя победителя в номинации «Выбор народа». Им стал Иван Волков. Молодой человек работает поваром в одном из заведений Ижевска. В группе «Радио Ваня» Вконтакте участник набрал больше всего лайков пользователей соцсети. Организаторы определили победителя с учетом отсева накрученных «сердечек».

Имя второго «Вани» в номинации «Выбор жюри» огласили позднее – 22 января. Отбор был более жестким, поскольку победитель становится лицом радио. Жюри рассматривало анкеты участников, которые соответствовали определенным требованиям: возраст от 30 до 35 лет, женат, имеет детей и хорошо оплачиваемую работу. Полностью отразить в своем образе целевую аудиторию «Радио Вани» удалось Ивану Мымрину. Именно он вошел в шорт-лист и в итоге стал фаворитом жюри.

Стоит отметить, что соперников у Иванов было достаточно – заявки на конкурс прислали почти 200 человек.

В качестве ценного приза победители получили «Apple Iphone X» и море положительных эмоций. Как признались Иваны, смартфоны они подарят своим женам, которые поддерживали их на протяжении всего конкурса.

Конкурс "Вот он - наш Ваня" Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-23.



