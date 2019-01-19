Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями с крещенских купаний

Всего в республике окунулись в ледяную воду более 16 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Многие жители Удмуртии в крещенский сочельник по традиции окунулись в прорубь. Фотографии этого события они разместили в своих соцсетях.

Для кого-то это купание стало первым, а для других традиция уже регулярна несколько лет. По оценке МВД Удмуртии, всего в купаниях в проруби в республике приняло участие более 16 тысяч человек. Отмечается, что в местах проведения мероприятий нарушения общественного порядка не зафиксировано.

Напомним, традиция купания в ледяной проруби накануне православного праздника Крещения Господня является светской и не несёт на себе духовно-очистительной функции. Представители Русской православной церкви регулярно напоминают, что хоть эта традиция и не является осудительной, истинное прощение грехов возможно лишь на таинстве исповеди, проводимом священнослужителем в храме.

С Крещением Господним! Ночной чин освящения воды самый душевный #изф1 #крещение #удмуртия #удмуртияВдохновляет #удмуртияЗаряжает 14 Likes, 0 Comments - Иоанн Златоуст (@zlatoustioann) on Instagram: "С Крещением Господним! Ночной чин освящения воды самый душевный #изф1 #крещение #удмуртия..."

Бог с нами! Всех с крещением #богснами #крещение #ижевск #удмуртия #2019 #русь # 126 Likes, 2 Comments - Лёнчик (@melnik_18ru) on Instagram: "Бог с нами! Всех с крещением #богснами #крещение #ижевск #удмуртия #2019 #русь #"

Девочка и прорубь 3 Likes, 5 Comments - Дмитрий Афонин (@mister_c_b) on Instagram: "Девочка и прорубь"