Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями с крещенских купаний

Всего в республике окунулись в ледяную воду более 16 тыс. человек.
Ижевск. Удмуртия. Многие жители Удмуртии в крещенский сочельник по традиции окунулись в прорубь. Фотографии этого события они разместили в своих соцсетях.
Для кого-то это купание стало первым, а для других традиция уже регулярна несколько лет. По оценке МВД Удмуртии, всего в купаниях в проруби в республике приняло участие более 16 тысяч человек. Отмечается, что в местах проведения мероприятий нарушения общественного порядка не зафиксировано.
Напомним, традиция купания в ледяной проруби накануне православного праздника Крещения Господня является светской и не несёт на себе духовно-очистительной функции. Представители Русской православной церкви регулярно напоминают, что хоть эта традиция и не является осудительной, истинное прощение грехов возможно лишь на таинстве исповеди, проводимом священнослужителем в храме.
С Крещением Господним! Ночной чин освящения воды самый душевный #изф1 #крещение #удмуртия #удмуртияВдохновляет #удмуртияЗаряжает
14 Likes, 0 Comments - Иоанн Златоуст (@zlatoustioann) on Instagram: "С Крещением Господним! Ночной чин освящения воды самый душевный #изф1 #крещение #удмуртия..."
Бог с нами! Всех с крещением #богснами #крещение #ижевск #удмуртия #2019 #русь #
126 Likes, 2 Comments - Лёнчик (@melnik_18ru) on Instagram: "Бог с нами! Всех с крещением #богснами #крещение #ижевск #удмуртия #2019 #русь #"
Окунулся в прорубь) доволен как слон)) #крещение #купель #прорубь #вода #лед #ижевск #удмуртия
14 Likes, 2 Comments - Евгений Пушин (@evgeni_pushin) on Instagram: "Окунулся в прорубь) доволен как слон)) #крещение #купель #прорубь #вода #лед #ижевск #удмуртия"
Девочка и прорубь
3 Likes, 5 Comments - Дмитрий Афонин (@mister_c_b) on Instagram: "Девочка и прорубь"
С крещением всех!! Стоим и думаем нырять или нет , собрались с духом и решились ехать домой, но что-то пошло не так и вдруг мы встали в толпу покрестится и обмыться , очередь моя все ближе и ближе, в итоге стою перед прорубью покрестился три раза и сам про себя думаю хоть бы сознание не потерял , залез один раз окунулся под водой мысли перемываются между собой " хоть бы выплыл" и вспоминаю что ещё два раза нырять, начал бога просить выжить , а самое что интересно после первого раза ничего не помню как нырнул ещё два и как выбрался от туда !? Ощущения не передаваемые. #крещение #безюмораникуда #воткинск #ныряемвпрорубь #ныряем #чекнутые #крещение2019 #холодец #холоднописец #холод
63 Likes, 1 Comments - Андрей Зуев (@animachok) on Instagram: "С крещением всех!! Стоим и думаем нырять или нет , собрались с духом и решились ехать домой , но..."
С Крещением!!!будьте здоровы,друзья! Спасибо, что пригласили в купели у Храма Николая Чудотворца @ann_physique и @taran_edition каждый год , восьмой год подряд #крещение #Бог #праздник #спорт #здоровыйдух #купель #союзпауэрлифтеровроссии #удмуртиязаряжает #удмуртиятерриторияспорта #удмуртия #традиция
151 Likes, 0 Comments - Roman Skobkarev (@romansks) on Instagram: "С Крещением!!!будьте здоровы,друзья! Спасибо, что пригласили в купели у Храма Николая Чудотворца..."
Всех с праздником Крещения Господня! Дай бог здоровья и любви в ваши семьи. Живите в мире и взаимопонимании Для тех, кто ещё не успел окунуться в прорубь - мой совет, как человека с опытом, по месту. Сегодня были на территории ижевского пруда со стороны базы Экстрим (въезд на мосту со стороны Телегина, ул. южная набережная,1). Очень удобно по заезду, заходу в воду и в принципе. Тёплые раздельные палатки для мужчин и женщин, соломка до купели (можно без шлепок), подсветка, спасатели, горячий чай. Ну и в целом красиво очень оформили, ещё и плюшек в виде горки для детей, катания на снегоходах и хаски придумали. Всё бесплатно. Сегодня работает до 4.00, завтра и послезавтра с утра и до ночи. Надеюсь, инфа пригодится. Из всех моих купаний - сегодняшнее прошло максимально комфортно. Даже испугаться не успела
1,399 Likes, 13 Comments - Tanya Ravilova (@raviravilova) on Instagram: "Всех с праздником Крещения Господня! Дай бог здоровья и любви в ваши семьи. Живите в мире и..."
Первый раз попробовал окунуться в крещение. Это не передаваемые ощущения . Мозг будто бы заново родился, а тело стало моложе. Внесём это в ежегодную традицию. #здоровье#крещение#успех#закалка#мотивация#ижевск#москва#казань#весьмир#всемдобра
48 Likes, 1 Comments - Дмитрий (@dimkabaly) on Instagram: "Первый раз попробовал окунуться в крещение. Это не передаваемые ощущения. Мозг будто бы..."