Матчи «Купола» и «Университета», армейский запрет и африканские пираты: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» ранним утром по традиции рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

«Родники» и «Университет»:

Баскетбольный клуб «Купол-Родники» из Ижевска провел очередную игру мужской Суперлиги. Команда из столицы Удмуртии встречалась с фарм-клубом «Зенита». Домашний поединок «Родники» провели весьма уверенно, одержав победу со счетом 100:78.

«Исход матча был предопределен уже в третьей четверти, когда разница в счёте достигла более 20 очков. При своей публике ижевчане растерять этот гандикап просто не имели права», - пишет клубная пресс-служба.

Несмотря на положительный результат «Купол» пока находится на дне турнирной таблицы, занимая 13 место среди 14 команд.

Гандболистки ижевского «Университета» накануне встречались с «Кубанью» в Краснодаре. Матч женской Суперлиги прошел под диктовку соперниц «студенток». Встреча закончилась безоговорочной победой южанок со счетом 37:27.

«Мы должны были показать хорошую качественную игру. В первом тайме все делали правильно, но не могли попасть в ворота, обколотили все штанги. А второй тайм полностью провалили, особенно игру в атаке. Мы не забиваем и получаем контратаки на свои ворота», - рассказал после игры наставник «Университета» Роберт Минабутдинов.

Запрет для срочников:

Некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников собираются запретить пользоваться соцсетями. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на газету «Известия».

Нововведение коснется тех солдат, которые проходили службу в частях с секретным режимом или имели доступ к документам, содержащим гостайну.

Издание уточняет, что срок действия запрета составит пять лет.

«Соответствующие поправки подготовлены Минобороны и внесены в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих», - уточняет Lenta.

Авторы документа предполагают, что это позволит защитить государственную тайну.

Пираты вышли на связь:

Пираты, похитившие в начале января российских моряков, вышли на связь с судовладельцем. Случай произошел у побережья Бенина на западе Африки в Гвинейском заливе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС и председателя Российского профессионального союза моряков Юрия Сухорукова.

«Вышли представители пиратской группировки на компанию-судовладельца. Начались переговоры. Дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях», — сказал Сухоруков.

Когда пираты атаковали судно, на борту находились 23 россиянина и один гражданин Украины.

По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борт, который работал под Панамским флагом, ворвались 7-9 человек, вооруженные огнестрельным оружием и мачете. Они ограбили экипаж и взяли в плен несколько человек.