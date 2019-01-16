play
pause
  • $ 67.08 ↓
  • € 76.95 ↓

Провальная игра «Ижстали», налог на выезд из России и число жертв в Шахтах: что произошло минувшей ночью

08:02, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
08:02, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
286
0
#спорт\n#налоги\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#туристы\n#происшествие\n#Ростов
Фото: ИА "Сусанин"
286
0

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции начинают рабочий день с обзора важных новостей, которые вы могли пропустить.

Погода в республике:

Среда, 16 января, принесет в Удмуртию потепление и гололед. Утром температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, днем ожидается всего -1, -6 градусов по Цельсию

Очередная провальная игра:

Хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде уступил «Дизелю» из Пензы со счетом 3:7. По ходу поединка «сталевары» проигрывали 1:7, однако к концу матча клубу из Удмуртии удалось слегка поправить свое положение в графе забитые шайбы, хоть и на результат игры это никак не повлияло. Шайбы в составе «сталеваров» забросили Кирилл Афанасьев, Валентин Макаров и Роман Халиков.

«Вторая провальная игра в этом турне. Больно смотреть и стыдно. Много удалений неоправданных. Очень плохо обстоят дела с реализацией. В обороне творилось безобразие, особенно во втором периоде. В третьем встрепенулись, но было слишком поздно. Играли плохо. Безобразно», - рассказал после игры наставник «Ижстали» Игорь Кропотин.

Клуб из столицы Удмуртии продолжает находиться в подвале турнирной таблицы Высшей хоккейной лиги. Сейчас «сталевары» располагаются на 27 месте.

Налог на выезд:

Вице-премьер России Ольга Голодец выступила против введения в стране нового налога. Как сообщает RT, речь идет о плате, которая бы взымалась с россиян и иностранцев при пересечении ими границы.

«Сейчас не время для введения новых сборов. Этот вопрос не обсуждается», — цитирует её RT со ссылкой на ФАН.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила ввести налог на выезд из страны. По мнению инициаторов, плата должна составить 500 рублей. RT отмечает, что в Ростуризме данную инициативу не поддержали.

Взрыв в Шахтах:

Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами частично обрушившегося жилого дома в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на РИА Новости и представителя ГУ МЧС по региону.

По информации издания, тело извлекли из-под завалов. На данный момент аварийно-спасательные работы завершились.

14 января в Шахтах прогремел взрыв в девятиэтажном доме на улице Хабарова, 16. Обрушились девятый и восьмой этажи одного из подъездов. В квартирах на этих этажах проживали 12 человек. Семерых удалось спасти. Были эвакуированы 140 жителей дома. Основной версией трагедии считается взрыв бытового газа.

08:02, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
286
0
#спорт\n#налоги\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#туристы\n#происшествие\n#Ростов

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4222

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

3774
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2518
16:30, 11 января, 2019

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2345
12:10, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2034
09:00, 11 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

13:25, 09 января, 2019
2583

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

2200
17:50, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1890
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1779
12:16, 12 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1244
16:35, 10 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
5890

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1283
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1098
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

1015
12:36, 09 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

954
18:30, 11 января, 2019