Провальная игра «Ижстали», налог на выезд из России и число жертв в Шахтах: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции начинают рабочий день с обзора важных новостей, которые вы могли пропустить.

Погода в республике:

Среда, 16 января, принесет в Удмуртию потепление и гололед. Утром температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, днем ожидается всего -1, -6 градусов по Цельсию

Очередная провальная игра:

Хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде уступил «Дизелю» из Пензы со счетом 3:7. По ходу поединка «сталевары» проигрывали 1:7, однако к концу матча клубу из Удмуртии удалось слегка поправить свое положение в графе забитые шайбы, хоть и на результат игры это никак не повлияло. Шайбы в составе «сталеваров» забросили Кирилл Афанасьев, Валентин Макаров и Роман Халиков.

«Вторая провальная игра в этом турне. Больно смотреть и стыдно. Много удалений неоправданных. Очень плохо обстоят дела с реализацией. В обороне творилось безобразие, особенно во втором периоде. В третьем встрепенулись, но было слишком поздно. Играли плохо. Безобразно», - рассказал после игры наставник «Ижстали» Игорь Кропотин.

Клуб из столицы Удмуртии продолжает находиться в подвале турнирной таблицы Высшей хоккейной лиги. Сейчас «сталевары» располагаются на 27 месте.

Налог на выезд:

Вице-премьер России Ольга Голодец выступила против введения в стране нового налога. Как сообщает RT, речь идет о плате, которая бы взымалась с россиян и иностранцев при пересечении ими границы.

«Сейчас не время для введения новых сборов. Этот вопрос не обсуждается», — цитирует её RT со ссылкой на ФАН.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила ввести налог на выезд из страны. По мнению инициаторов, плата должна составить 500 рублей. RT отмечает, что в Ростуризме данную инициативу не поддержали.

Взрыв в Шахтах:

Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами частично обрушившегося жилого дома в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на РИА Новости и представителя ГУ МЧС по региону.

По информации издания, тело извлекли из-под завалов. На данный момент аварийно-спасательные работы завершились.

14 января в Шахтах прогремел взрыв в девятиэтажном доме на улице Хабарова, 16. Обрушились девятый и восьмой этажи одного из подъездов. В квартирах на этих этажах проживали 12 человек. Семерых удалось спасти. Были эвакуированы 140 жителей дома. Основной версией трагедии считается взрыв бытового газа.