Жители Удмуртии в январе получат еще одну «нулевую» платежку за вывоз мусора

Платежный документ будет разослан компанией «Энергосбыт Плюс» в ближайшие дни.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в январе получат еще одну «нулевую» платежку за услугу «обращение с ТКО». Платежный документ будет разослан компанией «Энергосбыт Плюс» в ближайшие дни, сообщает пресс-служба регоператора, который занимается вывозом мусора в республике.

«Первая «пробная» платёжка была в декабре. Жители, которые не успели проверить достоверность указанных в ней данных, смогут сделать это сейчас, в январе», - говорится в пресс-релизе регоператора.

Отметим, что квитанция придёт от «ЭнергосбыТ Плюс». В ней, помимо счёта за электроэнергию, горячую воду и отопление, отдельной строкой будет выделена услуга - «обращение с ТКО».

Регоператор напоминает, что оплачивать услугу по январской платёжке жителям не надо. «Нулевая» квитанция нужна только для сверки данных: так как размер платы за вывоз мусора зависит от количества зарегистрированных в доме или квартире. Жители должны внимательно проверить - правильно ли в квитанции указано количество прописанных.

Если в информации есть неточность, то собственникам жилья рекомендуют обратиться в ближайший офис «Энергосбыта». Документы, подтверждающие количество зарегистрированных, можно подать и дистанционно – через сервис Личный кабинет.

Первая квитанция на оплату новой услуги придёт всем жителям Удмуртии в феврале 2019 года.

Ранее в Удмуртии утвердили мусорный тариф. Он составит 98,48 рубля для жителей многоквартирных домов. В частных домах с каждого прописанного будут брать 95,2 рубля.