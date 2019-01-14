play
pause
  • $ 66.92 ↑
  • € 77.13 ↓

Жители Удмуртии в январе получат еще одну «нулевую» платежку за вывоз мусора

15:40, 14 января, 2019
Георгий Поветкин
15:40, 14 января, 2019
Георгий Поветкин
219
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#услуги\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#регоператор
Фото: ИА "Сусанин"
219
0

Платежный документ будет разослан компанией «Энергосбыт Плюс» в ближайшие дни.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в январе получат еще одну «нулевую» платежку за услугу «обращение с ТКО». Платежный документ будет разослан компанией «Энергосбыт Плюс» в ближайшие дни, сообщает пресс-служба регоператора, который занимается вывозом мусора в республике.

«Первая «пробная» платёжка была в декабре. Жители, которые не успели проверить достоверность указанных в ней данных, смогут сделать это сейчас, в январе», - говорится в пресс-релизе регоператора.

Отметим, что квитанция придёт от «ЭнергосбыТ Плюс». В ней, помимо счёта за электроэнергию, горячую воду и отопление, отдельной строкой будет выделена услуга - «обращение с ТКО».

Регоператор напоминает, что оплачивать услугу по январской платёжке жителям не надо. «Нулевая» квитанция нужна только для сверки данных: так как размер платы за вывоз мусора зависит от количества зарегистрированных в доме или квартире. Жители должны внимательно проверить - правильно ли в квитанции указано количество прописанных.

Если в информации есть неточность, то собственникам жилья рекомендуют обратиться в ближайший офис «Энергосбыта». Документы, подтверждающие количество зарегистрированных, можно подать и дистанционно – через сервис Личный кабинет.

Первая квитанция на оплату новой услуги придёт всем жителям Удмуртии в феврале 2019 года. 

Ранее в Удмуртии утвердили мусорный тариф. Он составит 98,48 рубля для жителей многоквартирных домов. В частных домах с каждого прописанного будут брать 95,2 рубля.

15:40, 14 января, 2019
Георгий Поветкин
219
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#услуги\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#регоператор

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска лишился квартиры и 600 тыс рублей в результате кредитных махинаций

14:01, 08 января, 2019
3992

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

3123
12:35, 10 января, 2019

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

2620
14:55, 09 января, 2019

Работу лесопилок в Удмуртии возьмут под контроль

2405
13:00, 08 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2144
16:30, 11 января, 2019

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

17:50, 09 января, 2019
2032

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

1952
13:25, 09 января, 2019

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

1711
14:40, 07 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1662
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1270
12:16, 12 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
3432

В Японии ввели налог на выезд из страны

1290
16:37, 07 января, 2019

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1111
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

920
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

845
12:36, 09 января, 2019